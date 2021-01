Wie man die Pandemie unbeschadet übersteht

Psychiater Manfred Stelzig gibt Tipps, wie wir mit der Krise umgehen sollten. Offenbar kann uns schon ein simples Blatt Papier helfen.

Sogar der Experte selbst ist nicht vollends gegen die mentalen Auswirkungen der Pandemie gefeit: Manfred Stelzig hatte für diese Woche eigentlich einen Kurzurlaub geplant. Doch coronabedingt wurde daraus nichts. Freilich drücke so etwas im ersten Moment auf die Laune, schildert der Psychiater und Psychotherapeut. "Aber ich kann relativ schnell umschalten. Es gibt tausend andere Sachen, die ich stattdessen machen kann." Dafür müsse man jedoch erst einmal draufkommen, was einem guttue. "Und das ist gar nicht so leicht - erst recht ...