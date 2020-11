Wie schädlich sind E-Zigaretten?

Ein Grazer Pharmakologe behauptet, dass E-Zigaretten die Gesundheit kaum belasten. Das Gesundheitsministerium hält dagegen.

Norbert Schwaiger ist ein Raucher, der beiden Lastern frönt. Jahrelang hat der 44-jährige Salzburger auf Tabak gesetzt. Als dann auf einem Flug E-Zigaretten angeboten wurden, hat er sich die Dampfvariante angewöhnt. "Statt 30 Päckchen pro Monat, also einem pro Tag, habe ich dann nur noch vier geraucht." Einen starken Gesundheitseffekt habe er nach der Umstellung nicht gespürt. Aber: "Wenn ich am Abend dampfe, anstatt ein Päckchen zu rauchen, ist das Wohlbefinden am Morgen danach hundertfach besser."

Seit Jahren ...