"Wir brauchen eine Sterbekultur ohne Tötungen"

In der aktuellen Sterbehilfe-Diskussion plädiert der Moraltheologe und Arzt Walter Schaupp für "Alternativen zum schnellen Todeswunsch".

Das Thema Sterbehilfe polarisiert und emotionalisiert. Gegenwärtig beschäftigen sich die heimischen Verfassungsrichter mit dem Thema, ob "Tötung auf Verlangen" und die "Mitwirkung zum Selbstmord" in Österreich straffrei werden sollten. Der Grazer Moraltheologe und promovierte Mediziner Walter Schaupp (66) befasst sich seit Jahrzehnten mit der ebenso heiklen wie komplexen Thematik.

Sie sind Moraltheologe und Mediziner. Wohnen in der Causa "Selbstbestimmter Tod" zwei Seelen in Ihrer Brust? Walter Schaupp: Medizinische und moraltheologische Perspektive können in der Frage in einen gewissen ...