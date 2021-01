"Wir müssen durchhalten"

Wieder sind kleine Hoffnungen zerschlagen. Verzweiflung und Angst wachsen. Die SN sprachen darüber mit Hannes Bacher, dem ärztlichen Leiter der Suchthilfe-Kliniken in Salzburg.

Die Hoffnung auf zumindest sanfte Lockerung der Maßnahmen gegen die Coronapandemie hat sich am Sonntag zerschlagen. Für viele ältere Menschen heißt das weitere Wochen bitterer Einsamkeit, für Kinder und Jugendliche bedeutet es wieder eingeschränkten Unterricht und kaum Kontakte zu Gleichaltrigen. Eltern kommen aus dem Sorgenkarussell kaum noch hinaus. Die wirtschaftliche Lage, die für immer mehr Menschen existenzbedrohend ist, macht Angst.

Die immer wieder in Aussicht gestellten positiven Perspektiven müssen auch immer wieder relativiert werden. Was löst das aus? Hannes Bacher: Die Hoffnung ist nun auf Ostern und in den April hinein verschoben. Es ist das gleiche Problem wie im vergangenen Jahr: Die Leute können mit nichts mehr rechnen. Dazu kommt, dass Folgen der Maßnahmen für viele Menschen nicht mehr nachvollziehbar sind. Etwa warum es nicht möglich sein soll, mit einem guten Sicherheitskonzept Geschäfte zu öffnen. Das größte Problem ist aber sicherlich Arbeitslosigkeit und Existenzverlust und damit verbunden, die Schuldenfalle, in die man unverschuldet rutscht. Verzweiflung und Wut wachsen und sie entladen sich über denen, die in den Medien sichtbar sind.

Was kann man tun, um persönlich halbwegs stabil zu bleiben? Wir können nichts anderes machen, als durchzuhalten. Die ganze Welt kämpft und es gibt nirgendwo ein Patentrezept. Erschwerend kommt hinzu, dass es viele Menschen gibt, die sich an keine Regeln halten, die alles verweigern. Jeder sollte jetzt mit Zivilcourage solche Leute in die Schranken weisen.

Im Grunde kann man jetzt nur das ganz Naheliegende umsetzen, also etwa schauen, dass man selbst und die Familie ausreichend an frischer Luft in Bewegung bleibt, dass man zu Hause Sport macht und sich auf eine Beschäftigung konzentriert, für die man früher keine Zeit hatte. Das lenkt zumindest etwas ab.

Ein Hauch von Normalität möglichst bald wäre wünschenswert, denn an meinen Patienten etwa sehe ich, dass sie nur noch nach Möglichkeiten suchen, wie sie Maßnahmen umgehen können, weil sie das alles nicht mehr aushalten. Wir sehen das auch am zunehmenden Suchtmittelgebrauch. Jugendliche greifen zu Cannabisprodukten. Ältere kaufen Alkohol. Der Versuch, sich damit zu betäuben, endet leider auf lange Sicht in einer weiteren Selbstschwächung. Seine schädliche Wirkung entfaltet Alkohol, wenn er zum Problemlöser in schwierigen Lebenssituationen wird.

Die Übergänge von Genuss zu problematischem Konsum und Abhängigkeit sind fließend. Als gesundheitsschädlich gelten bestimmte Werte: Bei Männern wäre dies ein Konsum ab 60 Gramm Reinalkohol pro Tag. Das entspricht 1,5 Litern Bier oder 0,75 Litern Wein. Bei Frauen wäre dies ein Konsum ab 40 Gramm Reinalkohol, also ab einem Liter Bier und 0,5 Litern Wein.

In einer solchen Krise wie derzeit Angst zu bekommen ist normal … Ja. Ich muss nur aufpassen, dass sie nicht beginnt, mein Leben zu bestimmen. Dabei ist es ist wichtig, auf frühe Anzeichen zu achten: Angstanfälle können mit Atemnot beginnen, mit Beklemmungsgefühlen in der Brust, mit diffusen Schmerzen im Körper oder im Kopf, mit Appetitlosigkeit, Übelkeit, Durchfall und Schlappheit. Sie können sich also anfühlen wie der Beginn einer Grippe. Dann kommen Schlaflosigkeit, Zittern, Schwindel und Kreislaufprobleme hinzu.

Wenn jemand solche Anzeichen bemerkt, sollte er nicht zu lang warten, sondern mit seinem Hausarzt darüber sprechen. Eine Angststörung hat nichts mit persönlichem Versagen zu tun. Im Frühstadium kann man versuchen, mit natürlichen pflanzlichen Beruhigungsmitteln und vielleicht mit Entspannungsmethoden zu helfen.

Wenn das nichts nützt, ist professionelle Unterstützung notwendig und im weiteren Verlauf eventuell eine Psychotherapie. Angststörungen können nach zwölf bis 14 Wochen Dauer chronisch werden.



Hannes Bacher ist Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin. Er hat eine Ausbildung zum Klinikhygieniker und ist Arzt für Allgemeinmedizin sowie ärztlicher Leiter der Suchthilfe-Kliniken in Salzburg. www.suchthilfe-salzburg.at