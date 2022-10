Wissenschaftsminister Polaschek zum Nobelpreis: "Das hilft der Reputation der Wissenschaft"

Wissenschaftsminister Martin Polaschek im SN-Kurzinterview.

Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, war am Dienstag an der Pädagogischen Hochschule Salzburg zu Gast. In einem SN-Gespräch ging er auf den Nobelpreis für Anton Zeilinger ein - und auf mögliche Auswirkungen für Österreich.

Herr Polaschek, wie überrascht waren die Fachkreise von der Auszeichnung Anton Zeilingers? Oder anders: unerwartet oder längst verdient? Martin Polaschek: Professor Zeilinger ist immer wieder einer der Favoriten - gerade, wenn man sich mit Menschen aus der Physik unterhält. Wenn es ...