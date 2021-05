"Glücksmomente" heißt der Podcast der "Salzburger Nachrichten", in dem wir uns mit allen Fragen rund ums Glück beschäftigen. Und damit, wie man es vielleicht schafft, selbst (noch) ein klein wenig glücklicher zu werden. Thema dieses Mal: Das liebe Geld.

Podcast "Glücksmomente"

Die meisten von uns sind eben nicht reich, und viele leiden sogar an akuter Geldnot. "Na ja, Geld allein macht auch nicht glücklich", so trösten wir uns dann gern. Das wird wohl stimmen, Geld allein reicht nicht fürs Lebensglück. Aber trägt ein hohes Einkommen nicht doch vielleicht dazu bei? Aber warum sind die Menschen in manchen armen Ländern dann glücklicher als wir Wohlstandsbürger? Darüber sprechen Thomas Hödlmoser und Christian Resch im aktuellen SN-Podcast "Glücksmomente".