Aus Moskau über Krieg schreiben: Wie gefährlich leben Journalisten in Russland?

Inna Hartwich berichtet für die SN aus Moskau. Seit einem Jahr erlebt die freie Redakteurin eine neue Dimension an Zäsur und die volle Wirkung der russischen Staatspropaganda. Warum sie dennoch mit ihrer Familie vor Ort bleiben möchte und warum sie kein frühes Ende der kriegerischen Auseinandersetzungen prognostiziert, hören Sie in dieser Folge von "Hinter den Schlagzeilen".

Podcast "Hinter den Schlagzeilen"

Wie hat sich der Berufsalltag der Journalistin in Moskau seit Beginn des Ukraine-Krieges verändert? Wie gefährlich lebt es sich vor Ort? Und wie schwierig ist es, Interviewpartner zu finden? Die freie Journalistin Inna Hartwich berichtet für die SN aus Moskau. In dieser Podcastfolge erzählt sie von einem Umbruch in ihrem Berufsalltag.

In dem Podcast "Hinter den Schlagzeilen" geben Simona Pinwinkler und Marian Smetana Einblicke in den Alltag der Redaktion der "Salzburger Nachrichten". Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Episode - dann schreiben Sie uns an podcast@sn.at.