Ist Skifahren noch das Leiwandste?

Vom Breitensport zum Luxusevent. Der Skisport in Österreich erfährt einen dramatischen Wandel. Die Ursachen dafür erklärt SN-Sportjournalist Michael Smejkal.

Podcast "Hinter den Schlagzeilen"

Teure Liftkarten und schneearme Winter. Klima- und Teuerungskrise setzen selbst in den Alpenländern den Skisport immer mehr unter Druck. Wie entwickelt sich der einstige Breitensport und was bedeutet das für den Spitzenskisport? Das erklärt Sportreporter Michael Smejkal, der für die Salzburger Nachrichten seit Jahren den Skizirkus beobachtet. Er schildert außerdem, wie man als Journalist und österreichischer Skifan trotzdem objektiv über die heimischen Skistars berichten kann und warum die Karriere eines Hermann Maiers heute so nicht mehr möglich wäre.

In dem Podcast "Hinter den Schlagzeilen" geben Simona Pinwinkler und Marian Smetana Einblicke in den Alltag der Redaktion der "Salzburger Nachrichten". Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Episode - dann schreiben Sie uns an podcast@sn.at.