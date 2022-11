SN-Sportchef über Katar: "Natürlich ist es nicht in Ordnung, dass es diese WM gibt"

In Katar findet derzeit die höchst umstrittene Fußball-WM statt. Doch diskutiert wird nicht über Tore, sondern über die Klimakrise und die Menschenrechtslage. Wie politisch ist der Fußball? Ein Gespräch über umstrittene Sportveranstaltungen, Fan-Boykott, die FIFA und die Weltpolitik.

Podcast "Hinter den Schlagzeilen"

Die Fußball-WM in Katar polarisiert. Aber nicht aufgrund spektakulärer Tore, sondern vielmehr aufgrund der politischen Lage in dem Wüstenstaat. Das Kicken in klimatisierten Stadien während der Klimakrise und die dramatische Menschenrechtslage in dem Land regen viele Fußballfans auf. Aber warum geht es bei der WM in Katar nicht nur um Fußball? Warum polarisiert genau diese Sportveranstaltung so sehr? Und sind solche sportlichen Großereignisse überhaupt noch zeitgemäß? Richard Oberndorfer, Chef der SN-Sportredaktion, gibt in der neuen Podcast-Folge von "Hinter den Schlagzeilen" einen Einblick in die nicht immer heile Welt des Sports.

In dem Podcast "Hinter den Schlagzeilen" geben Simona Pinwinkler und Marian Smetana Einblicke in den Alltag der Redaktion der "Salzburger Nachrichten". Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Episode - dann schreiben Sie uns an podcast@sn.at