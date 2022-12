Weihnachtsfest und Glaubensfragen: Wie viel Religion braucht es in der Zeitung?

Welche Bedeutung spielt das Weihnachtsfest in unserer Gesellschaft - gerade in Zeiten der Krise? Was ist nötig, damit die katholische Kirche mehr junge Menschen ansprechen kann? Und wieso hat eine Tageszeitung wie die "Salzburger Nachrichten" überhaupt eine wöchentliche Religionsseite? Darüber spricht der langjährige SN-Journalist und Theologe Josef Bruckmoser in dem Podcast "Hinter den Schlagzeilen".

SN/adobe stock