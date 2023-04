"Zeich(n)en der Zeit" - Wie der SN-Karikaturist Thomas Wizany arbeitet

Im Podcast "Hinter den Schlagzeilen" spricht diesmal der SN-Karikaturist Thomas Wizany über die Grenzen der Satire, fehlende Selbstironie und die Politik als Steilvorlage für seine Karikaturen.

Auf sein Werk warten die Kolleginnen und Kollegen der "Salzburger Nachrichten" am Nachmittag gegen Redaktionsschluss immer gespannt. Der Karikaturist Thomas Wizany kommentiert mit einigen Pinselstrichen seit über 30 Jahren das politische Geschehen in Salzburg, Österreich und der ganzen Welt. Doch wie frech darf eine politische Karikatur in Zeiten der Political Correctness sein? Welche Politiker sind leicht zu karikieren? Und zu welchem traurigen Ereignis konnte Thomas Wizany nichts zeichnen?