Von "Stille Nacht" bis "Last Christmas" - warum ewige Weihnachtshits so begeistern

Alle Jahre wieder erklingen die Weihnachtshits: In einer neuen Folge des "Salzburger Popcasts" beschäftigen sich die SN-Redakteure Bernhard Flieher, Clemens Panagl und Robert Innerhofer mit dem wohl berühmtesten Weihnachtslied der Welt, "Stille Nacht, heilige Nacht", und dessen Zauber und Geschichte. Zudem machen sie einen analytischen Streifzug durch winterliche Poplandschaften von "Last Christmas" bis "Driving Home for Christmas".

BILD: SN/TVB OBERNDORF/HERMETER Die Stille-Nacht-Kapelle in Oberndorf.