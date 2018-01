1923 - alle 15 Monate ein neuer Kanzler

Bankenkrisen, Beamtenabbau, Ausschreitungen wegen eines Zionistenkongresses: Der politische Ausnahmezustand war in der Ersten Republik nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Der Kanzlersessel war ein Schleuderstuhl.

Wie unruhig die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg in Österreich war, lässt sich allein an der Zahl der Regierungschefs ablesen: In den 20 Jahren von 1918 bis 1938 gab es 15 Kanzler (wobei zwei Regierungschefs mehrmals amtierten). Zum Vergleich: In der Zweiten Republik halten wir nach 72 Jahren jetzt gerade beim 14. Bundeskanzler.