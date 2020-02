Alfred Gusenbauer zum 60er: Der Mann, der sich ein zweites Mal erfand

Als Kanzler ist er an der ÖVP, an seinen SPÖ-Parteifreunden und vor allem an sich selbst gescheitert. Als Ex-Kanzler bewies er, dass es ein Leben nach der Politik gibt. Alfred Gusenbauer, SPÖ-Chef von 2000 bis 2008 und Bundeskanzler von 2006 bis 2008, feiert am Samstag seinen 60. Geburtstag.

SN/APA/HANS PUNZ Alfred Gusenbauer: Als Kanzler glücklos, als Geschäftsmann erfolgreich.