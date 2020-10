Das Klima zwischen Bund und Wien sowie jenes in der Koalition könnte jetzt besser werden.

Das Wahlergebnis in Wien ist zwar wenig spektakulär, es hat aber deutliche Folgen für die Bundespolitik. Hier die wichtigsten Auswirkungen:SPÖ: Mit seinem Wahlsieg tritt Michael Ludwig endgültig in die Fußstapfen seines Vorgängers Michael Häupl. Und zwar auch als starker Mann der SPÖ. Bisher lavierte Ludwig sehr vorsichtig zwischen linkem und rechtem SPÖ-Flügel (etwa in der Migrationsfrage), um den Wahlsieg in Wien nicht zu gefährden. Nun dürfte er die Zügel in der Partei - und zwar auch in der Bundes-SPÖ - ...