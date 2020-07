Ermittlungspannen? Politische Interventionen? Überforderte Korruptionsjäger? An den zwei letzten Tagen zum Ibiza-U-Ausschuss vor der Sommerpause sind hochrangige Justizvertreter und Staatsanwälte geladen. Ein höchst notwendiger Schritt.

Rollentausch bei der Aufklärung in Sachen Ibiza-Affäre. Im Untersuchungsausschuss müssen Staatsanwälte und Justizvertreter, die normalerweise in heiklen Causae ermitteln, dieser Tage selbst Fragen beantworten. Allen voran der mächtige Noch-Sektionschef Christian Pilnacek, der bei den Ermittlungen in der Ibiza-Causa eine nicht ...