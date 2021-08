Sebastian Kurz stellt sich am Samstag der Wiederwahl als Parteichef. An einer großen Mehrheit für den Kanzler ist nicht zu zweifeln. Von Interesse könnten die Nuancen des Wahlergebnisses sein.

Beginn des Vorprogramms 11.30 Uhr, Eröffnung und Begrüßung 13 Uhr, Schlussworte und Ende der Veranstaltung irgendwann am mittleren Nachmittag: Der 39. ordentliche Bundesparteitag der ÖVP, der am Samstag in einer Veranstaltungshalle am Rande St. Pöltens stattfindet, verspricht gepflegte Routine. In Wahrheit findet der Parteitag nur aus einem einzigen Grund statt: Parteichef Sebastian Kurz, der sein Amt vor vier Jahren angetreten hat, muss sich statutengemäß der Wiederwahl stellen.

Die Latte liegt hoch. Bei seinem Erstantritt bei einem perfekt und ...