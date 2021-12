Migration, Familien, weniger Steuern - mit diesen Themen führte Kurz die ÖVP zurück auf Platz eins. Eine Analyse.

Als Sebastian Kurz vor zehn Jahren als sehr junger, sehr höflicher Mann als Staatssekretär in die Regierung eintrat, war die ÖVP ein trauriger Verein. Sie hing in Endlosschleife in ihrer Rolle als Juniorpartner der SPÖ fest und verschliss dabei einen Parteiobmann nach dem anderen. Jetzt, zehn Jahre später, droht die ÖVP wieder zu einem traurigen Verein zu werden.

Nicht erst seit dem nunmehr endgültigen Rückzug ihres einstigen Zugpferdes Sebastian Kurz geht es in den Umfragen steil bergab. Die ...