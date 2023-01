Nach dem Freispruch Straches steigt der Druck auf die Korruptionsstaatsanwaltschaft

Nach dem Freispruch des ehemaligen Vizekanzlers Heinz-Christian Strache muss sich die ohnehin umstrittene Korruptionsstaatsanwaltschaft Kritik gefallen lassen. Und die Republik muss sich überlegen, wie sie sich gegen Korruption schützen kann.

Die nächste Bombe in der Post-Ibiza-Ära platzte heute am Landesgericht Wien. Der ehemalige FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache wurde in einer Neuauflage des sogenannten Prikraf-Prozesses freigesprochen. Strache war in der Affäre um den Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds (Prikraf) im August 2021 zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt worden, das Oberlandesgericht Wien hob das Urteil allerdings auf und schickte die Causa zurück an den Start.

Hintergrund der Anklage: Der mitangeklagte Klinikbetreiber und Strache-Freund Walter Grubmüller, der ursprünglich zwölf Monate bedingte Haft ausfasste, hatte der ...