Asyl: Starker Zustrom und Sorge im Burgenland

Im Burgenland gibt es neben Teuerung und Energiepreiskrise vor allem ein Thema: den großen Zustrom von Migranten und Flüchtlingen. 90 Prozent aller Aufgriffe erfolgen dort.

Im Osten Österreichs, an der Grenze zu Ungarn und der Slowakei, ist das starke Plus bei Asylanträgen längst sichtbar geworden. Immer wieder ziehen Gruppen - meist - junger Männer mit Rucksäcken auf Wegen und Landstraßen an Häusern und Höfen vorbei. Auf der Suche nach einem besseren Leben in Europa, aber sehr oft ohne Chance auf Asyl. "Ja", sagt Helmut Marban von der Landespolizeidirektion Burgenland, der starke Zustrom sei "für die Menschen im Land wahrnehmbar geworden". Man nehme die Sorgen ernst, ...