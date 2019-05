Die Fäden laufen bei Bundespräsident Van der Bellen zusammen. Was kann er tun, um eine Führungskrise in der Republik zu verhindern?

Wer soll Österreich in den kommenden Wochen regieren? Gibt es überhaupt noch eine handlungsfähige Regierung? Diese nicht ganz unwesentlichen Fragen blieben am Montag stundenlang ungeklärt. Klar ist, dass die zentrale Figur in der Führungskrise Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist, ...