Blackout: Das gehört in die Notfall-Kiste für den Stromausfall

Wer auf längere Stromausfälle vorbereitet sein will, sollte ein paar Besorgungen machen. Und: Was waren die größten Stromausfälle der jüngeren Geschichte?

Einige Tipps zur Blackout-Vorsorge hat etwa der Zivilschutzverband parat.Taschenlampen und Kerzen - daran wird wohl jeder als Erstes denken. Am wichtigsten aber ist Wasser: Am besten 1,5 Liter pro Tag und Person. Was das Essen betrifft, sind 2500 Kalorien pro Tag und Person ein Richtwert, alles sollte mindestens ein Jahr haltbar sein. Und das alles sollte für zwei Wochen ausreichen - das wären also für eine vierköpfige Familie gut 50 Tagesrationen und 50 große Wasserflaschen. Wobei: Fürs Kochen und Waschen ...