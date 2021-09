Wie wahrscheinlich ist ein großer Blackout? Und wie gut ist Österreich darauf vorbereitet?

Schreckgespenst Blackout. Was passiert, wenn tagelang der Strom ausfällt. Wie wahrscheinlich ein solches Szenario ist. Und wie beunruhigend schlecht wir darauf vorbereitet sind.

Terror, bewaffnete Konflikte, neue Migrationswellen. Alljährlich gibt das Verteidigungsministerium eine Sicherheitspolitische Jahresvorschau über die aktuelle Gefahrenlage für Österreich heraus. Heuer heißt es darin recht lapidar: "Das größte Risiko für eine nächste Systemkrise in Österreich birgt ein flächendeckender Strom-, Infrastruktur- und Versorgungsausfall (Blackout), mit dessen Eintritt binnen der nächsten fünf Jahre zu rechnen ist."

Apokalyptische Vorhersagen

Irgendwann zwischen heute und 2026 wird es also passieren. Aber was genau? Auch das ist in der Jahresvorschau nachzulesen, in der ...