Debatte über Medizinermangel: Ist hier irgendwo ein Arzt?

Österreich hat immer weniger Hausärzte. Manche Mediziner arbeiten deshalb über das Pensionsalter hinaus. Einer davon ist der 72-jährige Dr. Watzke. Die SN waren bei ihm in der Sprechstunde.

Das Klopfen an der Praxistür wird immer lauter, als der Allgemeinmediziner Peter Watzke auf die Uhr sieht. 17.45 Uhr. Die Ordination sperrt erst um 18.00 Uhr auf, die Patienten stehen jetzt schon Schlange. Es ist Schnupfenzeit.

In den Gemeindebauten des 22. Wiener Gemeindebezirks, am Rande der Stadt, wo Watzke seine Ordination hat, erleuchten immer mehr Fenster. Die Menschen kommen von der Arbeit nach Hause . Feierabend. Nicht für den 72-jährigen Mediziner. Für ihn beginnt die Abendsprechstunde. Dabei könnte Watzke schon in Pension sein. Seinen Hobbys nachgehen, Rad fahren, Museen besuchen, das geliebte Ägypten bereisen. Doch der Wiener Mediziner verlängerte seinen Vertrag mit der Krankenkasse. Die Diagnose: Ärztemangel.