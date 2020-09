Demokratieforscherin zu 100 Jahre Bundesverfassung: "Alle sollten wissen, was in der Verfassung steht"

Sie regelt seit 100 Jahren das Zusammenleben und schützt vor staatlicher Willkür. Trotzdem wissen die meisten Bürgerinnen und Bürger nicht, was Inhalt der Bundesverfassung ist. Ein Vorschlag, wie man das ändern könnte.

Das Fundament für den österreichischen Rechtsstaat wurde am 1. Oktober 1920 gelegt. Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Ende der Habsburgermonarchie trat damals die Verfassung der neuen Republik in Kraft. Bis heute regelt das Bundes-Verfassungsgesetz Grundprinzipien, Aufgaben und Aufbau des österreichischen Staats. Die Politikwissenschafterin Tamara Ehs forscht zur Verfassung und erklärt im SN-Interview, wo sie sich zuletzt bewährt hat, was geändert werden muss und warum viele nicht wissen, was darin steht.

100 Jahre Verfassung. Das klingt verstaubt. Wie ...