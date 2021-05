Der Schichtbetrieb in der Schule ist zu Ende

Am Montag kehren alle Schüler wieder in den Präsenzunterricht zurück. Wie das vonstattengeht und wie man sich für den Herbst rüstet.

Paul ist 15, besucht die erste Klasse eines Oberstufenrealgymnasiums und hatte seit dem Schulbeginn im Herbst genau sechs Wochen normalen Unterricht. Es waren die ersten Wochen mit neuen Mitschülern in einer neuen Schule in einer neuen Stadt. Dann kamen die Lockdowns. Für Paul hieß das viele lange Wochen Fernunterricht allein im Kinderzimmer und nach den Semesterferien dann Schichtbetrieb: zwei Tage mit der Hälfte der Klasse in der Schule lernen, zwei Tage daheim - und am Freitag die ganze Klasse daheim.

...