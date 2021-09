Der Stolz der Oberösterreicher

Marktforscher Pfarrhofer über Wählerbewegungen und Wahlmotive.

Gibt es etwas, das oberösterreichische Wählerinnen und Wähler von Rest-österreich unterscheidet? David Pfarrhofer: Oberösterreich liegt nicht nur geografisch in der Mitte. Bei Bundeswahlen sieht man sehr gut, dass die Oberösterreicher mehr oder weniger das Gesamtergebnis spiegeln. Auffallend ist, dass in den westlichen Bundesländern die Wahlkämpfe deutlich stärker von einem Anti-Wien-Reflex geprägt sind als in Oberösterreich.

Worauf ist das zurückzuführen? Hauptsächlich auf die Struktur, die dahintersteckt. Im Vergleich beispielsweise zu Tirol ist in Oberösterreich die Wirtschaft ganz anders aufgestellt. ...