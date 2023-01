Deutsche schützen Whistleblower stärker

Gesetz zur Schaffung von Meldestellen für Hinweisgeber mit Verspätung vor Beschluss. Strafrechtsdelikte sind nur sehr eingeschränkt erfasst.

Vertragsverletzungsverfahren der EU haben bei der seit Ende 2021 fälligen nationalen Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie letztlich in Österreich und Deutschland doch noch für Tempo gesorgt. In Deutschland wird ein sehr weitgehendes Gesetz im Februar beschlossen, in Österreich wurde eine schmalere Gesetzesregelung am Mittwoch im Arbeits- und Sozialausschuss behandelt. Das Gesetz sieht die Einrichtung von Meldestellen für Hinweisgeber in Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern und im öffentlichen Sektor vor. NGOs kritisierten bereits unklare Gesetzesformulierungen und ein "löchriges" Gesetz, das kaum zu ...