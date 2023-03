Die Grünen verfehlen den Einzug in den Landtag: Warum Kärnten für sie ein hartes Pflaster ist

Auch diesmal war es "arschknapp": Die Grünen kommen auf unter fünf Prozent und verfehlen den Sprung in den Landtag.

Die Grünen zitterten - und mussten dann enttäuscht hinnehmen, dass ihnen der Einzug in den Kärntner Landtag wieder nicht gelungen ist. Das Bohren dicker Bretter sind sie gewohnt. Erst 18 Jahre nach dem Einzug in den Nationalrat schafften sie es 2004 in den Kärntner Landtag.

Fünf Jahre später hatten sie nur 28 Stimmen zu wenig für den Wiedereinzug - über die Briefwahlstimmen kamen sie dann über die Fünf-Prozent-Hürde. "Es war eigentlich immer arschknapp", sagt der ehemalige Kärntner Grünen-Chef ...