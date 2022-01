Die Impfpflicht wird schwer durchzusetzen sein

Die Politik hat über das heikle Gesetz offenbar zu wenig mit den Praktikern geredet. Das könnte sich noch rächen.

Je näher die Impfpflicht rückt, umso mehr Unwägbarkeiten tun sich auf, politisch wie praktisch. Politisch, weil offenbar die SPÖ als Unterstützerin in Teilen abhandenkommt. Nachdem Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil am Wochenende gemeint hatte, man sollte die Impfpflicht in ihrer derzeitigen Form überdenken, schlossen sich hurtig auch der Tiroler und der Salzburger SPÖ-Chef, Georg Dornauer und David Egger dieser Meinung an.

Praktisch wackelt die Impfpflicht bzw. der angepeilte Termin, weil die zuständigen Regierungspolitiker und/oder ihre Legisten offenbar derart ...