Die Nöte der Opposition

Nicht nur Regieren ist schwer in Krisenzeiten. Auch die Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ ringen um ihre Linie. Und, anders als die Regierung, auch um ihr Führungspersonal.

Die Mühen bei der Bewältigung der Corona-Krise bringen nicht nur die Regierung in Nöte, sondern auch zwei von drei Oppositionsparteien. Sowohl in der SPÖ als auch in der FPÖ ist ein Richtungsstreit ausgebrochen, der weit über Corona hinausreicht. In beiden Fällen geht es nicht nur um sachpolitische Differenzen, sondern auch um die Frage, wer in der jeweiligen Partei das Sagen hat.

In der SPÖ wurden die Differenzen Freitag abend offenkundig. In einem ZiB-2-Interview übte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner überraschend ...