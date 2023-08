"Die Raumordnung hat beim Bodenverbrauch versagt"

21 Prozent der gewidmeten Flächen sind nicht bebaut: Die Grünen fordern ein Verzeichnis für Baulandreserven und Vorgaben für Gemeinden, die Neos finanzielle Einbußen bei Versiegelung.

Nachdem in Ohlsdorf ca. 19 Hektar Wald für ein Betriebsbaugebiet, dessen Verwendung nach wie vor unklar ist, gerodet wurden, ist in Oberösterreich eine Raumordnungsdiskussion entbrannt.

Mehr als die Hälfte der verbrauchten Böden in Österreich - nämlich 55 Prozent - waren im Jahr 2022 auch versiegelt. Das zeigt eine aktuelle WWF-Analyse. In Städten ist dieser Anteil zum Teil deutlich höher; so auch in der Stadt Salzburg, ...