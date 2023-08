Raus aus dem Beton: Mit einer Bodenschutzstrategie gegen den Flächenfraß

Österreich wird aufgrund seines hohen Flächenverbrauchs die Auswirkungen der Klimakrise stärker zu spüren bekommen. Nur mit einer Bodenschutzstrategie, die nicht zahnlos ist, kann laut Experten Flächenfraß gestoppt und Hochwasser adäquat bekämpft werden.

„Nur was verbindlich ist, wird eingehalten“, sagt Helmut Gaugitsch, <Schriftwechsel14>Fachlicher Leiter für Biodiversität am Umweltbundesamt</Schriftwechsel14>.

Als Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) die vom Hochwasser betroffenen Regionen in der Steiermark besuchte, wurde er gefragt, was er gegen die Bodenversiegelung zu tun gedenke. Drexlers Replik beschränkte sich auf Maßnahmen in "seinem" Bundesland. Doch an dieser Frage werden auch ...