Die SPÖ kommt nicht vom Fleck

Stagnation in Oberösterreich, Absturz in Graz: Die Sozialdemokratie kann von der für sie günstigen Themenlage nicht profitieren.

Bitte weitergehen, es gibt hier nichts zu sehen: Die Bundes-SPÖ in der Wiener Parteizentrale reagierte mit betonter Gelassenheit auf die mageren bis katastrophalen Ergebnisse, die die Partei bei den Wahlen in Oberösterreich und in Graz eingefahren hatte - und das trotz günstiger Themenkonjunktur: Der türkise Bundeskanzler muss sich mit der Justiz herumschlagen und die Auswirkungen der Coronapandemie führen dazu, dass sich die soziale Frage neu stellt. Die SPÖ kann davon nicht profitieren.

In Oberösterreich konnten die Sozialdemokraten zwar ...