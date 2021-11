Die Zahl der Impfungen nimmt wieder zu

Die Zahl der Impfungen steigt nach den strengeren Regeln deutlich an. Offen ist, wie lang der Effekt anhält.

Die schärferen Coronaregeln zeigen vorerst Wirkung. Nachdem die Regierung am Freitag angekündigt hat, dass am Montag etwa die Gastronomie und körpernahe Dienstleiter nur noch von Geimpften und Genesenen besucht werden dürfen, ließen sich am Wochenende deutlich mehr Menschen impfen als in den Tagen zuvor. Das Gesundheitsministerium teilte mit, dass allein am Samstag fast 32.000 Impfungen durchgeführt worden sind, jede dritte davon sei ein Erststich gewesen. Bei den meisten anderen am Samstag durchgeführten Impfungen handelt es sich um "Boosterimpfungen" (17.113). Hier ...