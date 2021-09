Direkte Demokratie: Wenn das Volk begehrt

Zwei Volksbegehren haben die Parlamentshürde geschafft. 26 weitere befinden sich in der Unterstützungsphase. Woher kommt der Boom zur Direktdemokratie?

Die Magistrats-Pinnwand gleicht einem Zettelmeer: Die einen fordern mehr Kinderrechte, die anderen das Ende der Sommerzeit. Für die Stärkung des Rechtsstaats und Unabhängigkeit der Justiz kämpft wiederum das Antikorruptions-Begehren, das bereits im Vorfeld große mediale Aufmerksamkeit bekommen hat.

Insgesamt befinden sich derzeit 26 Volksbegehren in der Pipeline. Sobald sie die erforderliche Anzahl an Unterschriften beisammenhaben, können die Initiatoren ein Volksbegehren einleiten. Doch ihre Forderungen muten zum Teil skurril an. Einige Beispiele: "Der Nationalrat möge ehestmöglich ...