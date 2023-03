Doskozil gegen Rendi-Wagner: Jetzt entscheiden die Mitglieder

Der Beschluss, eine Mitgliederbefragung mit anschließendem Sonderparteitag abzuhalten, war am Dienstag in einer mehr als drei Stunden dauernden Präsidiumssitzung der SPÖ gefallen. Anschließend beriet der Parteivorstand - er ist das weit größere Gremium - über den Beschluss.

Das Lager um Rendi-Wagner hatte bis zuletzt versucht, die Mitgliederbefragung zu verhindern; dies mit der Überlegung, dass Doskozil an der Parteibasis, die an einer solchen Befragung teilnahmeberechtigt ist, möglicherweise bessere Siegeschancen hat als die amtierende Parteichefin. Doch am Mittwoch war der Druck aus der Partei, den Mitgliedern die Entscheidung zu überlassen, immer größer geworden. Bereits am Dienstag hatten sich die Landesparteien von Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg für eine Mitgliederbefragung ausgesprochen. Am Mittwoch tendierte, wie man hört, auch die mitgliederstarke und mächtige Wiener Landesgruppe in diese Richtung. Und Harald Bergmann, der Bürgermeister von Knittelfeld, mobilisierte Dutzende seiner roten Bürgermeisterkollegen für die Mitgliederbefragung. "Wir haben es satt, zu erklären, warum sich die Sozialdemokratie mit sich selbst beschäftigt und nicht mit den Problemen der Leute. Wir haben das satt und können es auch nicht mehr erklären", heißt es in dem offenen Brief, der von den Bürgermeistern unterschrieben wurde. Man habe "genug von Delegiertenmikado und Parteitagstaktik" und wünsche, dass die Frage, wer die SPÖ führen soll, "mit einem Mitgliederentscheid" geklärt werden solle. Was jetzt auch geschieht.

