"Eines Rechtsstaates nicht würdig": Verfassungsministerin Edtstadler tritt für höhere Entschädigung nach Freisprüchen ein

Beschuldigte, die nach jahrelangen Verfahrenskosten freigesprochen wurden, bleiben auf Verfahrenskosten in oft ruinöser Höhe sitzen. "Das gehört geändert", fordert Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP). Bei Handy-Beschlagnahmungen will sie einen besseren Rechtsschutz erwirken.

Im Fall Chorherr gab es wieder einmal nach einer Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) spektakuläre Freisprüche. Ist es gerecht, dass die Freigesprochenen in solchen Fällen auf immensen Anwaltskosten sitzen bleiben? Karoline Edtstadler: Nein. Man muss endlich die Rechtslage an die Realität anpassen. In vielen Fällen kommt es gar nicht zur Anklage. Ihre Verfahren werden eingestellt, doch die haben ebenfalls jahrelang Rechtsanwaltskosten zu stemmen und erhalten keinen Ersatz. Ich bin in guten Gesprächen mit Justizministerin Alma Zadić, um diese Schieflage ...