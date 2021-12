Ein Jahr Impfung: eine Bilanz

Sie sollte der "Gamechanger" sein, wurde es aber nicht.

Vor einem Jahr herrschte große Freude. Um Weihnachten 2020 waren die ersten Vakzine in Österreich eingetroffen und hatten die Hoffnung genährt, dass die Pandemie im Lauf des Jahres 2021 besiegt oder zumindest dauerhaft in den Griff bekommen werden könnte. Von der Politik als "Gamechanger" beworben, starteten am 27. Dezember 2020 - ein Sonntag - medienwirksam die Impfungen.

Ein Jahr, eine heftige Virusvariante (Delta) und zwei bundesweite Lockdowns später herrscht angesichts der nächsten, unmittelbar bevorstehenden Welle durch Omikron Frust. ...