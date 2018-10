Eine Stunde in der Förderklasse

Lokalaugenschein im "Biologiekammerl" einer NMS, in dem nun Deutsch gepaukt wird.

Das zehnjährige Mädchen läuft zur Wand, klopft und fragt die Lehrerin: "Das?" - "Das ist die Wand", sagt die Lehrerin der Deutschförderklasse der Neuen Mittelschule in der Wiener Pfeilgasse im 8. Bezirk. Das Mädchen schreibt in die Bildbeschreibung: "Die Uhr ist an der Wand." Auf dem Schwarz-Weiß-Bild dürfen die Kinder alle Bildteile, die sie benennen können, anmalen. So wird das schwarz-weiße Bild mit der Zeit farbig. Nur schwarz oder nur weiß ist auch das Bild der nun obligaten Deutschförderklassen nicht, wie sich beim SN-Lokalaugenschein zeigt. Viele freie Wände zum Draufklopfen gibt es in der Klasse nicht. Auf den vielen Kästen steht "Gesteine", "Mineralien", "Wirbeltiere", "Ozeane". NMS-Direktorin Martina Dedic hat kurzfristig das Biologiekammerl ausgeräumt und eine Deutschförderklasse eingerichtet, weil es, wie sie sagt, mit zwei, drei Kindern ohne Deutschkenntnisse in den jeweiligen Klassen integrativ nicht zu schaffen gewesen wäre - ohne zusätzliche Ressourcen.