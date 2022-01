Erlass bringt auch Änderungen bei Mathe-Matura

Am Dienstag haben an manchen Schulen Maturantinnen und Maturanten gegen die Rückkehr zur verpflichtenden mündlichen Reifeprüfung protestiert. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) hielt aber an seinem Plan fest und verwies auf zahlreiche Erleichterungen - diese sind in einem Erlass festgehalten. Unter anderem gibt es auch Änderungen bei der Mathe-Zentralmatura: An den AHS werden bestimmte Stoffgebiete gestrichen.

SN/APA (Archiv)/HANS KLAUS TECHT Arbeitszeit wird um eine Stunde verlängert