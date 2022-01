Zwei Salzburger Schulen "streikten" für mildere Matura

"Faire Matura für alle", "Warum wir?" oder "Er hat's vercheckt, der Polaschek". Mit solchen Slogans untermauerten Dienstagmittag während eines Warnstreiks rund 50 Schülerinnen und Schüler aus dem BORG Straßwalchen ihre Forderung an Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP), die heurige Matura an die Gegebenheiten der Pandemie anzupassen. Die Jugendlichen stört vor allem, dass die mündliche Matura, die in den vergangenen zwei Jahren freiwillig war, heuer wieder verpflichtend sein soll.

Bereits am Vormittag hatten in der Stadt Salzburg fast alle 250 ...