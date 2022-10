Erleichterung in der ÖVP: Parteichef Nehammer wird nicht genannt

ÖVP-Regierungsmitglieder kommen in Schmids Einvernahme nicht vor - mit einer Ausnahme.

Das Aussageprotokoll Thomas Schmids liest sich wie ein Who's who der ehemaligen und teilweise auch der jetzigen ÖVP. Aber eben nur teilweise. Denn interessant ist, wer in dem Protokoll der Beschuldigungen nicht vorkommt.

Das ist vor allem Karl Nehammer. Der Name des heutigen Bundeskanzlers fällt in dem Protokoll kein einziges Mal. Obwohl Nehammer unter der Obmannschaft von Sebastian Kurz zunächst ÖVP-Generalsekretär und dann Innenminister war, scheint er laut den Aussagen von Schmid in keine der im Protokoll angesprochenen ...