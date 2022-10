Thomas Schmid: Von Wanzen, Angebereien und 64-Meter-Yachten - neue Details aus den Protokollen

Schmids Aussagen und schriftliche Offenlegungen bringen eine Reihe neuer Vorwurfstatbestände, lösten mehrere Razzien aus und lassen das Geheimnis offen, worum es im ominösen, weiter geheim gehaltenen "Faktum zwei" geht.

Auch gewaltige Paukenschläge beginnen manchmal ganz leise: "Sehr geehrte Frau Oberstaatsanwältin, Sehr geehrter Herr Oberstaatsanwalt", schrieb Thomas Schmid am 3. April in einem knappen Mail an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. "Ich komme auf meinen Einvernahmetermin am 7. 3. 2022 bei Ihnen in den Räumlichkeiten der WKStA zurück und darf höflich um einen Termin bei Ihnen ersuchen."

Der Termin hatte Folgen: Am 8. April teilt Schmid der WKStA dann persönlich mit, dass er sich "allenfalls als Kronzeuge zur Verfügung ...