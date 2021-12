Ermittlungen: Was wird Kurz eigentlich vorgeworfen?

Spätestens seit der Hausdurchsuchung im Bundeskanzleramt und der ÖVP-Zentrale Anfang Oktober kam Kurz durch strafrechtliche Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft stark unter Druck. Kurz hat die Vorwürfe stets bestritten. Aber: Warum wird gegen ihn ermittelt?

Am 6. Oktober rückten in den frühen Morgenstunden Ermittler des Bundeskriminalamts und der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) zu einer mehr als außergewöhnlichen Hausdurchsuchung aus. Sie klopften an die Tore des Bundeskanzleramts und der ÖVP-Zentrale. Außerdem wurden die Ermittler an den Adressen mehrerer Vertrauter des damaligen Kanzlers Sebastian Kurz und an den Adressen einer Meinungsforscherin und dem Wohnsitz von "Österreich"-Herausgeber Wolfgang Fellner vorstellig. In der Hand hatten die Staatsanwälte einen Hausdurchsuchungsbefehl mit 106 Seiten.

Es waren 106 Seiten purer ...