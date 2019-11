Löger steht nicht mehr als Finanzminister zur Verfügung. Im SN-Gespräch dementiert er Vorwürfe des Polit-Postenschachers.

Nach den spektakulären Hausdurchsuchungen aufgrund der Postenschacher-Vorwürfe in der Casino-Affäre erklärt Ex-Finanzminister Hartwig Löger im SN-Gespräch, dass in der anonymen Anzeige offenbar viele Themen vermengt und vermischt worden seien. Löger: "Es gab in keinster Weise eine Diskussion über Ämterbesetzung durch ...