FFP2-Masken könnten bald wieder zur Pflicht werden

Während Experten zu Impfungen und Coronamaßnahmen drängen, will die Regierung nächste Woche beraten. Eine Verschärfung bei den Masken wird genauso debattiert wie die 1-G-Regel.

Die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen steigt, zu schnell, zu stark und zu früh. Die ersten Veranstaltungen werden bereits abgesagt. So hat etwa die SPÖ Burgenland ihre 100-Jahr-Feier bereits gestrichen, Vorarlberg ruft indes 3000 Besucher eines Konzerts, bei dem zwei Infizierte waren, zur Registrierung als Kontaktpersonen auf. Am Donnerstag schaltete die Ampelkommission Salzburg, Oberösterreich und Vorarlberg auf Orange (hohes Risiko). Wien wurde bereits vergangene Woche so eingefärbt. Die Politik wartet allerdings noch ab. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein sprach zuletzt von ...