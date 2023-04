Gegen"die da oben": Populismusforscher Ötsch erklärt, was die Salzburg-Wahl bedeuten könnte

Warum werden die extremen politischen Ränder gestärkt? Und warum hat die Mitte so wenig dagegenzusetzen?

Erstarkte Freiheitliche, starke Kommunisten: Die SN fragten bei Populismusforscher Walter Ötsch nach, was die Salzburg-Wahl bedeuten könnte.

Die Salzburg-Wahl hat die politischen Ränder rechts und links massiv gestärkt. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Walter Ötsch: In der Bevölkerung ist großer Unmut vorhanden, der sich in Protest niederschlägt, rechts wie links. Das Interessante sind ja die Wechselwähler - dass Leute, die die FPÖ gewählt haben, auf einmal KPÖ wählen. Das bringt das Rechts-links-Schema durcheinander. Vermutlich müsste man ...