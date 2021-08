"Die Vorwürfe gegen die FPÖ und ihren ehemaligen Obmann Strache sind in sich zusammengebrochen", heißt es forsch im Abschlussbericht der FPÖ zum Ibiza-Ausschuss. Bedeutet das, dass die Freiheitlichen ihren einstigen Chef wieder in allen Ehren in ihre Reihen aufnehmen? Wohl kaum, und der zitierte Satz hält einem Realitätscheck auch nicht wirklich stand. Immerhin ist Strache der einzige Politiker, der sich wegen seiner politischen Verirrungen vor dem Strafrichter verantworten muss. Nein, der FPÖ geht es nicht um eine Weißwaschung Straches, sondern ...