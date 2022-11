Doskozil gegen Rendi: Hier geht es um zwei Denkschulen

Der Kleinkrieg des burgenländischen SPÖ-Chefs gegen seine Bundesparteivorsitzende hat nicht nur persönliche Gründe.

Das muss einem erst einmal einfallen: Ausgerechnet an dem Wochenende, an dem SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner einen großen Parteikonvent in Szene setzte, um dort eine "neue Wirtschaftspolitik" auszurufen, lancierte ihr interner Rivale Hans Peter Doskozil eine Umfrage des Inhalts, dass er, Doskozil, der weitaus bessere Kanzlerkandidat wäre als Rendi-Wagner. Garniert war dies mit einem Interview des burgenländischen Obergenossen in der Sonntags-"Krone", in dem er seiner Wiener Parteichefin ausrichtete, in der Migrationsfrage "empirisch einfach nicht richtig" zu liegen. Wen das ganz von ...